Novo centro de Investigação do ISAL organiza Curso sobre Técnicas e metodologias de investigação

O novo Centro de Investigação do Instituto Superior de Administração e Línguas | ISAL, realiza até à próxima quinta-feira, 25 de Julho, um Curso Breve de Técnicas e Metodologias de Investigação, direccionado aos seus docentes e discentes, no âmbito do Plano Estratégico de Investigação 2019/2023.

Recorde-se que a Investigação no ISAL engloba o Núcleo de Investigação do ISAL (NIISAL) criado em 2013, o Laboratório de Investigação Científica (LIC) em 2017, e o Grupo de Investigação em Turismo sustentável (GITS), criado em 2019.

A investigação no ISAL tem como prioridade o desenvolvimento regional, o turismo, e a criação de massa critica especializada, em articulação entre os processos de ensino e a investigação actualmente exigida. Com a nova estratégia de Investigação do ISAL, foram criadas quatro linhas de investigação principais assentes na Competitividade, Inovação e Empreendedorismo; Gestão Organizacional e Avaliação da Performance; Economia, Finanças e Estratégia; para além de Turismo Sustentável, Hotelaria e Cluster do Turismo.

Os actuais núcleos de investigação serão integrados dentro de uma única Unidade - Centro de Investigação ISAL, passando a existir uma estratégia comum a todas estas linhas, liderada pelo coordenador científico, Sérgio Teixeira.

Em breve surgirá um reforço da qualificação do corpo docente, estabelecimento de protocolos de cooperação nacionais e internacionais e outras acções que visam dotar os docentes e discentes das melhores competências em investigação e estimular a produção de conhecimento científico.