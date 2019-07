A nova direcção do Conselho Médico da Região Autónoma da Madeira vai tomar posse, esta quinta-feira, pelas 19h30 horas, na sede à Rua Nova de São Pedro, nº 54, Funchal. Esta cerimónia contará com a presença do presidente da Secção Regional do Sul da Ordem dos Médicos, Alexandre Lourenço, bem como de várias entidades regionais.

Gonçalo Faro da Silva vai liderar provisoriamente a Ordem nos próximos meses.