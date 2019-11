Nova direcção de enfermagem do SESARAM já assumiu funções

A nova de direcção de enfermagem do SESARAM assumiu funções na segunda-feira (18 de Novembro).

A nova estrutura dirigente na área da enfermagem é composta pelos seguintes elementos:

Enfermeiro Director: José Manuel Ornelas. Adjuntos: Lina Paula Freitas; Célia Rodrigues; Ana Gouveia; Marina Castro e Inês Henriques Gouveia.

A nova equipa da direcção de enfermagem reuniu esta terça-feira com o secretário regional da Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos e com o Conselho de Administração do SESARAM, presidido por Rafaela Fernandes.

“O Serviço de Saúde da RAM agradece à equipa cessante a excelência do trabalho desenvolvido e aos eleitos deseja um trabalho profícuo em prol da Saúde da população da Região Autónoma da Madeira”, acrescenta a nota de imprensa.