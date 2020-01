Notificação para expropriação da Quinta Escuna aprovada por todos os eleitos

Foi aprovada por unanimidade a proposta de Filipe Sousa, presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz, de notificação aos proprietários para expropriação de vários prédios no Município de Santa Cruz.

A proposta conjunta envolvendo cinco expropriações que no total representam quase 40 mil metros quadrados de prédios, entre rústicos e urbanos, avaliados em mais de 1,6 milhões de euros, foi aprovada com os votos a favor de todos os autarcas presentes, incluindo o agora vereador independente Arlindo Gouveia, eleito na lista do PSD.

Recorde-se que um dos prédios que será alvo de notificação para aquisição por expropriação amigável é a Quinta Escuna. Este prédio misto (rústico e urbano) com 5.078 m2 de área, tendo a parte urbana 130 m2 de superfície coberta, é propriedade da sociedade anónima denominada ‘Tijolo Branco – Sociedade Imobiliária, S.A.’. O valor de compra proposto ascende a 830 mil euros, valor determinado após avaliação feita por entidade externa, cuja previsão financeira foi já inscrita em dotação orçamental.