Notas de acesso subiram em metade dos cursos da Universidade da Madeira

O aluno com melhor nota de acesso entrou no Ciclo Básico de Medicina com 19,3 valores, num curso que tem média de acesso de 17,5 (nota do último aluno a entrar), tendo sido ocupadas todas as 38 vagas disponíveis, com nove dos alunos a terem média superior a 18 valores.

Este foi um dos 10 cursos cuja média de acesso subiu neste ano lectivo 2019/2020 face à média de aceso do ano lectivo passado. Enfermagem, Direcção e Gestão Hoteleira, Línguas e Relações Empresariais, Psicologia, Comunicação, Cultura e Organizações, Estudos de Cultura, Biologia, Engenharia Informática, Matemática (ensino em Inglês), Ciências da Educação, Gestão e Educação Física e Desportos são os outros cursos cuja média de acesso subiu.

No curso de Línguas e Relações Empresariais também a nota mais alta foi de 19,0. Em Design há uma aluna que entrou com 18,8. As três primeiras colocadas no curso de Gestão entraram com nota superior a 18 valores e as duas primeiras colocadas no curso de Artes Visuais também tiveram nota superior a 18.