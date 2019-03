NÓS, Cidadãos! pede ao Governo Regional mais atenção às ruínas da Fortaleza da São Filipe

O partido NÓS, Cidadãos! alerta hoje para o estado de abandono e de degradação em que se encontram as ruínas da antiga Fortaleza de São Filipe, no Funchal, colocadas a descoberto com as obras nas fozes das ribeiras de Santa Luzia e de João Gomes, em particular com a acumulação de resíduos e de águas estagnadas, considerando um péssimo cartaz turístico, sobretudo no ano em que a Madeira comemora os 600 anos da sua descoberta.

Por entender que esta visibilidade perante os residentes e turistas é “incompreensível”, Filipa Fernandes, presidente regional do partido, propõe três medidas ao Governo Regional.´

A primeira passa por “limpar os muitos resíduos que estão ali depositados, não se limitando a fazê-lo pontualmente, mas sim regularmente”. Em segundo lugar, pede Filipa Fernandes, “avalie a possibilidade de integrar as ruínas num espaço naturalizado, com o necessário enquadramento e arranjo paisagístico, que signifique a utilização das águas já ali existentes para a recriação de um pequeno habitat lagunar”.

Por último, o NÓS, Cidadãos! pede ao GR para que, “pelo menos preencha com areia e calhau a depressão onde se acumulam as águas”, considerando que a solução não interfere com a visibilidade da muralha – uma vez que o nível da água atinge apenas a sua base – e, à falta de outra intervenção mais “interessante, estética e paisagística”, como a acima sugerida, permite “melhorar o aspecto do local e atenuar os receios da população de que aquele é um espaço para a proliferação de mosquitos”.