Noite do Mercado do Funchal produziu 32.370 quilos de lixo

Está concluída a operação da ‘Noite do Mercado 2019’, com a Câmara Municipal do Funchal a anunciar que recolheu 32.370 Kg de resíduos sólidos, mais 12,7% do que no ano anterior.

Na Estação de Transferência e Triagem de Resíduos Sólidos do Funchal, entraram as seguintes quantidades de resíduos:

- Resíduos indiferenciados: 27.590 Kg;

- Cartão: 460 Kg;

- Vidro: 600 Kg;

- “Embalão” (embalagens de plástico e metal): 540 Kg;

- Madeira: 1.180 Kg;

- Diversos: 2.000 Kg.

Estas quantidades representam 32.370 Kg de resíduos sólidos, sendo que 2.780 Kg foram recolhidos selectivamente (8,6%).

Em 2018 foram recolhidos um total de 28.720 Kg de resíduos, ou seja, menos 3.650 Kg, sendo que 17,9% foram recolhidos selectivamente.

Os trabalhos de limpeza arrancaram às 5 horas da manhã.