No roteiro desta segunda-feira saiba quais os filmes que pode ver no cinema

É amante de cinema? No roteiro de hoje, damos a conhecer os filmes que estão em exibição no Cineplace MadeiraShopping e no NOS Cinemas Forum Madeira - Funchal.

Armados em Espiões, 1917, As Aventuras do Dr. Dolittle, Bad Boys Para Sempre, Bayala, Bombshell: O Escândalo, Frozen 2: O Reino do Gelo, Jumanji: O Nível Seguinte, Mosley e a Cidade Secreta, Star Wars: A Ascensão de Skywalker, The Grudge: Maldição, Tudo Pela Justiça são os filmes que estão disponíveis no Cineplace MadeiraShopping.

No NOS Cinemas Forum Madeira - Funchal pode ver 1917, Bad Boys Para Sempre, Bombshell: O Escândalo, Dark Waters - Verdade Envenenada, Jumanji: O Nível Seguinte, Mosley e a Cidade Secreta e O Informador.