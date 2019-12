No roteiro de hoje saiba onde pode ver e ouvir Sofia Escobar

Esta noite, pelas 21 horas, realiza-se a VI Edição do Concerto de Natal da Orquestra Clássica da Madeira, que contará com a participação especial da solista Sofia Escobar, do Maestro Francisco Loreto e das Ninfas do Atlântico, no Município da Calheta.

O evento terá lugar no Pavilhão do CDR Prazeres e destina-se a toda a população residente no concelho, assim como a todos os visitantes. A entrada é gratuita, prevendo-se uma experiência única e memorável.

Esta iniciativa, em parceria com a autarquia local, inaugura o programa de eventos da quadra Natalícia na Calheta.

Serão cerca de duas horas de espectáculo, onde será interpretado e executado um vasto repertório musical, com particular enfoque nos temas natalícios.

Sobre Sofia Escobar

Sofia Escobar, actriz e cantora, foi a grande vencedora de galardão de ‘Melhor Actriz de Teatro Musical’, em Inglaterra, e recebeu uma nomeação para um ‘Laurence Olivier’.

Vestiu a pele da porto-riquenha Maria, em ‘West Side Story’, tendo sido elogiada pelos grandes jornais londrinos e nomeada para prémios de teatro britânico.

Já antes de Maria, Sofia Escobar foi Christine, a personagem principal de ‘O Fantasma da Ópera’. Foram meses de audições até conseguir pisar pela primeira vez o palco do West End.

Após ter participado numa digressão mundial com o musical ‘West Side Story’, que passou por França, Itália e Malásia, Sofia Escobar está de regresso a Londres com a reconhecida peça ‘O Fantasma da Ópera’, onde interpreta a protagonista principal Christine Daaé.

Fez uma participação especial na 7ª temporada da série juvenil ‘Morangos Com Açúcar’, em 2010.

Em 2015 e 2016, fez parte do júri no programa ‘Got Talent Portugal’, transmitido pela RTP.

Participou recentemente no musical em homenagem a Eusébio e fez parte de uma peça denominada ‘Entre o Céu e a Terra’.

Em 2017, fez parte do elenco principal da novela Ouro Verde, da TVI, onde interpretou a personagem Inês Santiago.

Se ainda não conhece a voz de Sofia Escobar, veja o vídeo da sua performance em ‘O Fantasma da Ópera’.