Navio ‘MS World Explorer’ tem licença para casino emitida pela Madeira

O navio construído nos estaleiros de Viana do Castelo “MS World Explorer” vai ficar inscrito no Registo Internacional de Navios da Madeira (MAR), tendo o executivo regional concedido uma licença para operar um casino.

Uma resolução hoje publicada no Jornal Oficial da Região Autónoma da Madeira refere que o registo daquele navio, cuja cerimónia de batismo decorreu no sábado, “encontra-se pré-aprovado”, pelo que foi autorizada a “exploração e prática de quaisquer jogos de fortuna ou azar a bordo do navio” pelo “prazo de cinco anos, a contar do início da atividade, prorrogável por iguais períodos”.

A resolução adianta que “o objeto social da sociedade Mystic Cruises, SA. inclui a atividade de exploração de casinos flutuantes e outras salas de jogo”, sendo que a exploração fica subordinada a uma série de regras, entre as quais a de que “a exploração de jogos de fortunas ou azar é vedada sempre que o navio se encontrar em águas territoriais portuguesas”.

Esta licença caduca caso o navio deixe de estar registado no MAR, que integra o Centro Internacional de Negócios da Madeira, e obedeceu a um despacho da Secretária de Estado do Turismo “em que foram fixadas condições específicas a observar pelas entidades que explorem jogos de fortuna ou azar a bordo de navios de bandeira nacional”.

No sábado, e na presença do primeiro-ministro, António Costa, decorreu a cerimónia de batismo do navio, um investimento de 70 milhões de euros do grupo Mystic Invest, do empresário Mário Ferreira.

O navio foi construído nos estaleiros da subconcessionária dos extintos Estaleiros Navais de Viana do Castelo, a WestSea.

O “MS World Explorer”, que zarpa de Viana do Castelo em maio, tem capacidade para 200 passageiros e 110 tripulantes e teve como madrinha Carla Bruni, ex-modelo e mulher do antigo Presidente francês Nicolas Sarkozy.

Tem 126 metros de comprimento, 19 metros de largura e 4,7 metros de calado, oito pisos, sendo que seis são para os passageiros.