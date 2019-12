Natal também foi celebrado nos quartéis da Madeira

Os militares que pelo cumprimento das missões de serviço permaneceram nas unidades militares da Zona Militar da Madeira também celebraram a quadra natalícia.

Os respectivos Comandantes e o Comandante da Zona Militar da Madeira, no dia 24 em jantar de Natal, reuniram-se com os militares do Regimento de Guarnição n.º 3 e no dia 25 almoçaram com os da Unidade de Apoio do Quartel-General. Foram momentos de confraternização entre os Comandantes e todos aqueles que garantiram a prontidão e segurança das respetivas unidades, num espírito de amizade,

camaradagem e solidariedade.

No final das refeições, foi enaltecida a dedicação e abnegação de todos os que, por motivos de serviço, passaram esta quadra longe dos seus familiares, onde o Brigadeiro-General Comandante da ZMM agradeceu o esforço, disponibilidade e sentido de missão que contribuem para um Exército de elevada prontidão e competência.