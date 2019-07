Sirkazzio, youtuber com mais seguidores em Portugal, e Catarina Perez youtubere apresentadora do canal Nickelodeon, foram oradores num dos painéis do Encontro Municipal de Juventude, para entusiasmo de muito dos presentes.

Sirkazzio falou do seu percurso, que começou no canal youTube apenas como hobbie enquanto tirava o curso de Gestão de Turismo. Na altura dedicava cerca de 4 horas por dia a fazer, em média, 2 vídeos. Depois de terminar o curso, decidiu “focar a 100% no youTube”. Chegou a produzir 6 vídeos por dia, passando 16 a 18 horas ‘preso’ ao computador. Só ‘descolava’ para ir à casa de banho e para dormir. Foi assim durante “uns 4 anos”, testemunhou.

Já Catarina Perez, pela primeira vez na Madeira, prometeu regressar de férias.

“Há muito tempo que queria vir à Madeira. A Calheta é linda, não estava à espera”, admitiu. “Quero agora muito voltar e passear por aqui”, manifestou.

Dirigiu-se depois aos muitos jovens presentes com um “tá uma cena bué fixe aqui”. Mais a sério, revelou preocupação com o futuro da juventude. “Não tá fácil ser jovem”, reconheceu, sobretudo aos precários. “Os recibos verdes são terríveis”, concretizou.