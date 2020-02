O secretário regional de Saúde garantiu hoje que toda a situação no Serviço Regional de Saúde vai passar pelo diálogo. Não criticou os profissionais que ontem ameaçaram com a demissão, porque os conhece há muito tempo e sabe que são excelentes naquilo que fazem, por isso quer continuar a contar com eles. Ainda assim, Pedro Ramos adiantou, à margem de uma conferência no Centro de Estudos do Atlântico, que a prioridade é a população.