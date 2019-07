Museu Militar da Madeira comemorou 26.º aniversário

O Museu Militar da Madeira comemorou, no dia 5 de Julho, o seu 26.º aniversário cujo programa incluiu, entre os dias 2 e 5, visitas gratuitas ao Museu Militar. Salientam-se as visitas realizadas por grupos dos Centros de Actividades de Verão coordenados pelas Câmaras Municipais de Câmara de Lobos e da Calheta que envolveram cerca de 160 crianças e jovens e seus tutores.

Estas actividades foram realizadas tendo por orientação o definido para o Serviço Educativo do Museu Militar que está a iniciar a sua programação.

No dia 5 de Julho as actividades relativas ao Dia Festivo do Museu Militar iniciaram-se com uma conferência subordinada ao tema ‘A apetência inglesa pela Madeira. A ocupação da ilha pelas tropas inglesas (1801-02 e 1807-14)’, apresentada pelo Doutor Emanuel Janes, que teve lugar no núcleo Museológico do Museu Militar no Forte de São Tiago. Estiveram presentes a Vice-Presidente, Fernanda Cardoso, em representação do Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, a Secretária Regional de Turismo e Cultura, Paula Cabaço em representação do Governo Regional da Madeira, o Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Gouveia, o Major-General Comandante Operacional e da Zona Militar da Madeira, Major-General Carlos Perestrelo, e o Major-General Aníbal Flambó, Director da Direcção de História e Cultura Militar, entre outras entidades Civis e Militares.

Às 21 horas, no interior do Palácio de S. Lourenço, teve lugar um concerto pela Banda Militar da Madeira que integrou elementos da Associação de Bandas Filarmónicas da Região Autónoma da Madeira, no âmbito de um programa designado por ‘Assimetrias Musicais’.

A grande adesão da população que encheu a parada do Palácio de S. Lourenço são o reflexo da relevância dos concertos.