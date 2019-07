Museu de História Natural do Funchal encerrado para obras até final do ano

O Museu de História Natural do Funchal vai iniciar, esta semana, a fase final das obras de remodelação que deverão prolongar-se até ao final do ano. Estas obras implicam alterações mais profundas no edifício o que obriga ao encerramento museu.

Com 85 anos celebrados no fim do ano passado, esta será a intervenção mais substancial no museu nos últimos 50 anos, desde a criação do Aquário. O investimento co-financiado ascende a um milhão de euros.

A vice-presidente da Câmara do Funchal, Idalina Perestrelo, lembra qie “a remodelação do museu deixará marca na cidade, quer em termos de promoção da vitalidade cultural do Funchal, quer no que respeita à preservação do património edificado municipal, intervindo num símbolo municipal que não tinha obras substanciais há mais de meio século. A importância que atribuímos ao uso científico deste espaço também sai enaltecida, nunca sendo demais recordar que o Município do Funchal continua a ser caso único no país, pelo facto de ter um Departamento de Ciência activo.”

A intervenção passa pela recuperação e restauro das zonas que apresentam capacidade estrutural e acabamentos originais, propondo, nas restantes zonas, uma reestruturação dos espaços, de modo a permitir dotar o edifício de novos compartimentos e acessos, que respondam aos requisitos funcionais do museu e às necessidades de segurança.

Idalina Perestrelo conclui que o investimento “vai cumprir todas as modernas exigências dos espaços de visita ao público, mas enaltecer igualmente aquela que é a identidade do Museu de História Natural do Funchal. Este é um projecto que está em consonância com a revitalização do centro histórico de São Pedro, com a qual o Município do Funchal está comprometido.”