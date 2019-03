Museu das levadas no Funchal

A Comissão da Levada de Santa Luzia é a responsável por um projecto, de 1,2 milhões de euros, que vai cria o Museu da Levada e recuperar um prédio, na Rua dos Ferreiros, no Funchal, onde funcionava a chapelaria Salão Londrino. Esta é a notícia que faz a manchete da edição impressa de hoje. Uma edição em que também merece destaque a queixa, contra Paulo Cafôfo, apresentada junto da Comissão Nacional de Eleições. O presidente da Câmara Municipal do Funchal é acusado de utilizar a página oficial, no facebook, para propaganda partidária do PS.

Na primeira página também surge a referência aos 160 prémios que o grupo hoteleiro Porto Bay recebeu, nos últimos 15 meses. Também a Nestlé garante que a aposta na Madeira é para durar.

Anualmente, o IASaúde paga 60 milhões de euros a privados, os exames de diagnóstico e tratamentos são responsáveis por 13 milhões. Tudo isto e muito mais na edição de hoje do Diário de Notícias.