Museu Casa da Luz recebe conferência sobre ‘Apicultura Sustentável’

No próximo dia 10 de Julho, quarta-feira, pelas 18 horas, decorre no auditório do Museu Casa da Luz, a conferência ‘Apicultura Sustentável’, promovida pela Associação dos Amigos do Parque Ecológico do Funchal (AAPEF) no âmbito das comemorações do seu 23º aniversário.

O orador convidado é o engenheiro Manuel Moniz da Ponte, do Serviço de Desenvolvimento Agrário de São Miguel (Açores).

Em 2016 foi homenageado pela Federação Nacional de Apicultura e pela Associação Agrícola da ilha Terceira, aquando da realização do Fórum Nacional de Apicultura, pelos trabalhos experimentais desenvolvidos no âmbito da Apicultura em algumas ilhas dos Açores nos últimos trinta anos e pelo empenho na formação de apicultores.

Resta referir que o evento é de entrada é livre.