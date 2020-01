MultiOpticas realiza rastreio visual e oferece óculos a crianças da Escola da Ladeira, no Funchal

Amanhã, dia 22 de Janeiro, a MultiOpticas realiza a primeira acção de responsabilidade social do ano: um rastreio visual a todas as crianças da Escola da Ladeira, no Funchal, onde serão oferecidos óculos a todas as crianças que deles necessitem.

Esta iniciativa irá contar com a presença da nova cara da marca, Dolores Aveiro, bem como com do director regional da Educação, Marco Gomes e do CEO da MultiOpticas, Rui Borges, pelas 15 horas.

Esta acção marca o início de um ano em que a MultiOpticas reforça a promessa de continuar a cuidar da visão dos portugueses com o projecto ‘Olhar 20/20’, sendo 20/20 é a forma universal de designar a acuidade visual perfeita.

“Cuidamos da visão, um sentido tão essencial e muito relacionado ao aproveitamento escolar, e estamos muito ligados às comunidades onde nos inserimos. No ano que declaramos como o ano da visão perfeita com o projecto ‘Olhar 20/20’ queremos estar ainda mais perto da população. É com muito orgulho que realizamos este rastreio, a que chamámos o ‘melhor rastreio do mundo’ numa estreita ligação com a nova cara da marca, Dolores Aveiro. Iremos realizar muitas outras acções ao longo do ano, chegando a quem tem menos acesso a estes cuidados”, disse Sandra Silva, directora de Marketing da MultiOpticas.