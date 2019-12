MPT questiona CMF sobre Orçamento Municipal e deixa recomendações

O MPT-Madeira reuniu, esta terça-feira, com o presidente da Câmara Municipal do Funchal. Ocasião em que questionou Miguel Silva Gouveia sobre as dificuldades afectas à não aprovação do Orçamento Municipal e aproveitou para fazer recomendações sobre algumas questões ‘fundamentais’ para o Partido da Terra.

Por exemplo, relativamente aos programas sociais do município, concretamente sobre as obras nos bairros sociais, o MPT-Madeira pediu que “sejam verificadas as necessidades de cada bairro a ser intervencionado, pois as energias renováveis são muito importantes para a comunidade de cada cidadão a lá residir”.

Entre outras questões, o Partido da Terra salientou também que “há uma falta de segurança no concelho do Funchal, pois não se vêm agentes de segurança a patrulhar o centro do Funchal”.

Por outro lado, o MPT diz-se favorável à implementação de uma taxa turística para o concelho. “Não podemos esquecer que os cruzeiros vêm a nossa cidade e usufruem de tudo o que tem e não pagam nada, essa factura fica sempre para o munícipe”, vinca Valter Rodrigues.

Voltando à questão do Orçamento Municipal, o MPT-Madeira diz “não entender porque aprovam as políticas do executivo e não aprovam as verbas para as implementar”. “O não aprovar deste orçamento e a falta de entendimento entre os intervenientes pode pôr em risco o concelho e os munícipes”, conclui o representante da Comissão Reinstaladora do MPT na Madeira.