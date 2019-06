MPT acusa CMF de fazer almoço convívio “a cheirar a eleições”

O MPT acusa a CMF de fazer almoço convívio com Departamento de Ambiente a “cheirar a eleições”. Um almoço para “supostamente agradecer o pessoal do ambiente pelo trabalho prestado”.

“O MPT entende que para agradecer a estes trabalhadores não basta um almoço, já faz lembrar um político da nossa praça, que diz que para ter o povo nas mãos basta encher-lhes a barriga”, refere através de um comunicado de imprensa.

O partido defende muito mais do que isso, referindo que “a CMF deve sim repor as perdas que estes trabalhadores tiveram com o congelamento de escalões e carreiras, procurando melhorar os seus salários que são extremamente baixos, comparando com os salários dos assessores, administradores, directores, chefes e outros, que recebem milhares de euros enquanto estes recebem uma miséria”. “Esta situação não pode continuar”, sustenta.

O Partido da Terra alerta todos estes trabalhadores que, em primeiro lugar, está o respeito pelos seus direitos, pela reposição salarial e dos escalões e depois “festejos com um almoço”.

“Lamentamos profundamente que este executivo camarário coloque os seus interesses pessoais em primeiro lugar e relegam os seus funcionários para segundo plano, porque no dia que estava estipulado este almoço, dia 9 de Junho, tiveram de cancelar para ir ver futebol, ao Porto, mais concretamente a final que a Selecção Nacional disputou para a Liga das Nações, e aqui vê-se o interesse e as prioridades de quem está à frente da CMF, primeiro a ‘bola’ depois vem os funcionários”, concluiu.