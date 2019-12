Motoristas abandonam Uber na Madeira

Bom dia! Os motoristas que há menos de um mês aceitaram o desafio de integrar a plataforma de transportes Uber estão a abandonar o serviço. O tema que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO desta quinta-feira explica que alguns condutores já deixaram de prestar serviço dado estarem indignados com as condições oferecidas pela empresa responsável pela frota automóvel, alegando o fraco rendimento da actividade.

Eis as restantes chamadas de primeira capa do DIÁRIO:

‘Centeno trouxe ‘prenda’ de Natal’

Ministro das Finanças, anunciou, nas ‘500 Maiores’, que no próximo ano a Região vai pagar menos 2,5 milhões em juros da dívida. No final do empréstimo a poupança vai chegar aos 100 milhões;

‘Consumo de droga aumentou na Região’

Cocaína e ecstasy dominam ‘mercado’, apesar da aposta na prevenção encetada pelas autoridades regionais;

‘Carlos Jardim vai pedir primárias no PS-M e admite avançar para a liderança’

‘Comissão de utentes acusa médicos de sugerirem seguros aos doentes’

