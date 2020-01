Morreu o antigo jornalista do DIÁRIO José Salvador

Morreu ontem José Salvador, antigo jornalista do DIÁRIO, vítima de doença prolongada. Tinha 72 anos.

Salvador foi funcionário deste jornal durante cerca de 20 anos, tendo trabalhado sobretudo na área cultural. Conhecido pelo seu particular gosto e dedicação à música, foi responsável pela divulgação de muito do trabalho que se fez no país e na Região junto dos leitores.

Começou por ser colaborador, passou depois aos quadros, tendo-se reformado em 2010.

O seu funeral realiza-se amanhã. Neste momento, a família ainda não sabe o local e a hora.

À família, o DIÁRIO endereça as mais sentidas condolências.