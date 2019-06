Morreu Nuno Jardim Fernandes

Morreu o antigo colaborador do DIÁRIO, Nuno Jardim Fernandes.

Num percurso de vida ligado ao Turismo, esteve no ICEP, foi coordenador das delegações do Turismo de Portugal no estrangeiro, desempenhou funções na estrutura gestora do Grupo Pestana, no sector de distribuição, esteve diversos anos como responsável pelo Marketing das Pousadas de Portugal,quer quando estavam sob a tutela da ENATUR, quer depois quando foram concessionadas ao Grupo Pestana.

À família enlutada, o nosso matutino endereça os sentidos pêsames.