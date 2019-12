Moeda de dois euros alusiva aos 600 anos disponível sexta-feira nos supermercados Continente

Os supermercados Continente iniciam a quadra natalícia com uma iniciativa que pretende presentear a comunidade madeirense que comemora este ano 600 anos do seu descobrimento, através das moedas de dois euros emitidas pela Imprensa Nacional Casa da Moeda, alusivas a esta efemeridade.

Esta acção inédita, estará disponível a partir de sexta-feira, 20 de Dezembro, oferecendo aos clientes de qualquer uma das 15 lojas Continente do Arquipélago da Madeira, receber o troco das compras em moedas alusivas aos 600 anos da Madeira e do Porto Santo.

A iniciativa surge na sequência do lançamento da Moeda Comemorativa, no passado mês de Julho, no Madeira Shopping, no âmbito da celebração dos 600 anos deste importante marco na história de Portugal, integrando esta moeda o Plano de ‘Moedas Comemorativas 2019’.

A descoberta das ilhas das Madeira e do Porto Santo foi assinalada pelos navegadores Tristão Vaz Teixeira, João Gonçalves Zarco e Bartolomeu Perestrelo, que avistaram o arquipélago durante as primeiras incursões marítimas portuguesas sobre o Oceano Atlântico.

A moeda ‘600 anos do Descobrimento da Madeira e Porto Santo’ foi a última criação do artista plástico Júlio Pomar, antes do seu desaparecimento, em Maio de 2018. Pomar, nascido em Lisboa, deixou uma obra ímpar e multifacetada, reconhecida nacional e internacionalmente, no campo do desenho, da escultura, da cerâmica e da literatura.

João Pedro Lopes, director de Operações do Continente, realça que esta iniciativa é uma “verdadeira celebração da história do arquipélago da Madeira e da memória de Júlio Pomar”, acrescentando que o Continente “quer dar aos madeirenses a oportunidade de receberem uma moeda comemorativa única, que assinala uma grande descoberta, já com 600 anos, que marcou definitivamente o curso da história de Portugal”.

Para João Guerra, director Comercial e Marketing da Imprensa Nacional-Casa da Moeda (INCM), “as moedas correntes comemorativas de 2 euros são em tudo idênticas às moedas de 2 euros que circulam por toda a Zona Euro, embora o desenho da face nacional seja distinto, normalmente associado a uma comemoração ou efeméride. As moedas correntes comemorativas têm emissões muito limitadas, por isso, ao associarmo-nos ao Continente nesta iniciativa, estamos a contribuir para que as pessoas do arquipélago possam ter um acesso mais facilitado a estas moedas, as quais são testemunho de uma celebração que lhes diz diretamente respeito”.