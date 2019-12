Missas do Parto concorridas no centro de Londres

A comunidade católica dos Scalibrini no centro de Londres é uma das maiores do Reino Unido. É nesta comunidade que muitos madeirenses aproveitam para celebrar a fé e as tradições religiosas da Festa.

Desde o dia 15 de Dezembro realizaram-se as tradicionais Missas do Parto e que são muito participadas.

Pela madrugada, nas ruas circundantes, é um frenesim, em que algo diferente está a acontecer. Os britânicos, com um olhar de admiração, reparam nos instrumentos e nos cânticos que ali se realizam na ida para a igreja.

É como se estivessem na Madeira, como se fosse qualquer outra paróquia da diocese do Funchal. A missa é celebrada em português, os cânticos também são os tradicionais desta época natalícia acompanhados com os instrumentos tradicionais madeirenses.

Um dos responsáveis desta comunidade é o actual presidente do Centro Cultural Português de Londres, José Sousa, que é natural da Camacha.

No salão paroquial, depois da missas, as famílias aproveitam para se reunir e conviver ao som de cânticos tradicionais acompanhados de iguarias desta época. São os licores, as broas, o bolo de mel e para não falar da canja de galinha e do cacau quente.

É assim que os emigrantes do Reino Unido vivem está época da Festa, visto que muitos não podem visitar as suas famílias na Madeira.

Uma das queixas que dizem é o facto do preço das viagens estarem muito caras. E para quem tem crianças torna-se ainda mais difícil, embora muitos madeirenses a residir no Reino Unido desejassem passar o Natal na Madeira.