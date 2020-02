Missa em memória das vítimas do 20 de Fevereiro na Sé Catedral

A Sé do Funchal acolhe no próximo dia 20 de fevereiro uma celebração eucarística em memória das vítimas do “20 de fevereiro de 2010”.

Passados 10 anos sobre o trágico acontecimento, a iniciativa promovida pela Assembleia Legislativa da Madeira, por iniciativa do seu Presidente José Manuel Rodrigues, pretende homenagear os que morreram, mas também todos os que sofreram com as enxurradas.

A celebração eucarística presidida pelo Bispo do Funchal, D. Nuno Brás, acontece pelas 11h15 min., na Sé do Funchal.

A tempestade que se abateu sobre o arquipélago da Madeira provocou 47 mortos, 4 desaparecidos, 250 feridos e mais de 600 desalojados. É considerada a maior catástrofe dos últimos 200 anos na Região.

A 20 de fevereiro de 2010, uma conjugação de fenómenos meteorológicos provocou chuvas fortes que resultaram em inundações, derrocadas e deslizes de terra. Os concelhos do Funchal, da Ribeira Brava, de Câmara de Lobos e de Santa Cruz foram os mais fustigados.

Os prejuízos foram avaliados em 1.080 milhões de euros.