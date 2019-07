O ministro da Defesa, João Gomes Cravinho, vai estar, amanhã, na Madeira, para uma visita oficial. O governante será recebido, às 10h30, pelo Representante da República, Ireneu Barreto, no Palácio de São Lourenço e terá uma reunião com o presidente do Governo Regional.

Esta é a primeira visita à Madeira de João Gomes Cravinho que substituiu Azeredo Lopes na pasta de Defesa. Durante o dia deverá conhecer as várias unidades da Zona Militar da Madeira.