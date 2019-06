Miguel Silva Gouveia reforçou compromisso com questões ambientais e de sustentabilidade no seu mandato

O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, presidiu, esta manhã, à abertura da III Conferência de Gestão de Resíduos em Cidades, integrada na Semana do Ambiente do Funchal 2019, iniciativa “que tem vindo a consolidar, de ano para ano, uma agenda extremamente oportuna e produtiva na área da discussão de temáticas associadas ao ambiente e à sustentabilidade”.

Miguel Silva Gouveia começou por sublinhar que “esta conferência tem como grande missão levar-nos a reflectir sobre os desafios que as cidades enfrentam relativamente à gestão de resíduos, sabendo que há três grandes áreas onde recaem estes mesmos desafios: o cumprimento da área regulatória, a gestão dos recursos humanos e materiais e, por fim, o desafio da sustentabilidade”.

“A área da regulamentação compreende um conjunto de normas que parte da União Europeia, e que são posteriormente vertidas na Legislação Nacional e que as cidades têm que dar cumprimento. Um grande exemplo são as novas normas de economia circular, que pretendem reduzir ao mínimo os resíduos e desperdícios, procurando repensar a forma de consumir os produtos que necessitamos, aumentando, ao mesmo tempo, o período de vida útil dos bens que utilizamos diariamente, como é o caso dos bens electrónicos”, disse.

Já numa perspectiva de gestão de recursos humanos e materiais, Miguel Silva Gouveia referiu ser “essencial que os Municípios e as entidades gestoras prestem um serviço exemplar. No caso da Câmara Municipal do Funchal, temos vindo a renovar os nossos quadros, por exemplo com a recente contratação de 48 cantoneiros, o que não acontecia há mais de uma década, e a investir em novos equipamentos, como já aconteceu este ano, com 1,3 milhões de euros para nove viaturas de recolha selectiva”.

“Não menos importante é o desafio da sustentabilidade”, sublinhou o autarca. “Só podemos continuar a crescer e a desenvolver economicamente a cidade, mantendo o equilíbrio ambiental que pretendemos, através da sustentabilidade financeira do setor, o qual, entre as suas receitas e despesas, tem um défice operacional. Como entidade gestora, o que a Câmara do Funchal faz é compensar esse défice com os impostos municipais, continuando empenhados na procura constante de novas alternativas e soluções, porque esta é uma matéria com a qual estamos comprometidos: a sustentabilidade financeira das operações associadas à recolha de lixo e à limpeza urbana, que no seu todo representam uma despesa anual de 10 milhões de euros no Funchal”, frisou.

O presidente rematou, reforçando o “compromisso do Funchal em prestar um serviço de excelência aos funchalenses, num trabalho rigoroso de estudo, levantamento de problemáticas e, acima de tudo, de acção e reacção a este que é um dos maiores desafios que enfrentamos actualmente.”