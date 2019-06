Miguel Silva Gouveia recebeu administrador do Banco EuroBic

O Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, recebeu hoje, nos Paços do Concelho, o Presidente do Conselho de Administração do Banco EuroBic, Teixeira dos Santos, bem como o Administrador Comercial da instituição e demais coordenadores. A visita institucional teve como objetivo ficar a conhecer o programa de ofertas desta entidade bancária.

Miguel Silva Gouveia enalteceu, na ocasião, “a força da marca Funchal, que foi distinguida, ainda esta semana, como a 7ª melhor marca do país, merecendo igualmente a distinção de Marca Estrela no Ranking Viver, onde registou a maior subida nacional, de 10 posições, no Portugal City Brand Ranking”, sublinhando que “o atual Executivo dará continuidade a este bom trabalho, no que toca a áreas fundamentais como são o bem-estar e a qualidade de vida, a dinamização do comércio, a educação e o turismo, entre outras.”

Miguel Silva Gouveia referiu, igualmente, “a importância de manter uma postura recetiva e analítica perante a evolução do mercado. Esta foi, por isso, uma oportunidade de ficar a conhecer novas possibilidades de financiamento, para podermos continuar a investir nos funchalenses e na cidade do Funchal, com o rigor e a transparência com que nos temos pautado até hoje.”