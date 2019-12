Miguel Silva Gouveia recebe Contra-Almirante João Dores Aresta em cumprimentos de Natal

O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, recebeu esta sexta-feira, dia 20 de Dezembro, nos Paços do Concelho do Funchal, o Comandante Operacional da Madeira, Contra-Almirante João Dores, para a tradicional apresentação de cumprimentos de Natal.

Miguel Silva Gouveia ressalvou, na ocasião, as “excelentes relações da Câmara Municipal com o Comando Operacional”, destacando as diversas operações que ambas as entidades têm vindo a desenvolver em conjunto ao longo dos últimos anos na cidade do Funchal.

O presidente reiterou o desejo de que “haja sempre esta via de diálogo e de cooperação institucional que é muito prezada pela nossa Autarquia”.

Por fim, ficaram os votos de boas festas e a troca de lembranças de parte a parte.