Miguel Silva Gouveia elogia Comando Regional da PSP

O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, marcou presença esta tarde nas comemorações do 141º Aniversário do Comando Regional da Polícia de Segurança Pública da Madeira, que decorreu nas instalações sitas à Rua da Infância, e que contou com a presença da Secretária de Estado Adjunta e da Administração Interna, Isabel Oneto.

Miguel Silva Gouveia enalteceu, na ocasião, “o serviço de excelência prestado pela PSP em nome da segurança dos cidadãos e da preservação da ordem pública. São 141 anos de missão que permitem que esta seja uma instituição identificada por todos como um pilar de segurança eficaz, ativo e de confiança.”

“Em nome do Município, louvámos, em especial, o trabalho complexo e rigoroso realizado pelo Comando Regional e pelos seus agentes, homens e mulheres que servem esta instituição com um brio incondicional, e que se dedicam a esta causa à conta de muitos sacrifícios pessoais, não olhando a condições e riscos, em prol da defesa do bem comum, e da segurança daqueles que juraram proteger, como já aconteceu em tantos episódios exigentes que afetaram o Funchal. A cidade respeita, reconhece e agradece o vosso trabalho”, concluiu.