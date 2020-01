Miguel Silva Gouveia destaca dinâmica da parceria cultural entre o município e o La Vie Funchal

O Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, recebeu esta manhã, nos Paços do Concelho, Luís Loureiro, Administrador do Grupo Wider Property, responsável pela gestão do La Vie Funchal, bem como a restante equipa da Administração, numa reunião com vista à renovação do protocolo de colaboração anual entre o Município e o La Vie Funchal para a área cultural.

O autarca elogiou, na ocasião, “a dinâmica desta parceria ao longo dos últimos anos, sendo um dos melhores exemplos o festival de música urbana Fica na Cidade, que voltará a contar este ano com a valiosa colaboração do La Vie Funchal. Esta nossa conjugação de vontades vai, no entanto, expandir-se este ano, estando em cima da mesa algumas novidades, como por exemplo iniciativas de âmbito infantojuvenil ligadas à literatura, que consideramos terem muito potencial”.

Miguel Silva Gouveia reforçou, por fim, “o compromisso de ambas as entidades em continuar a desenvolver projectos criativos para a cidade, criando valor e novas oportunidades. Para nós, estas sinergias entre entidades públicas e privadas são determinantes, procurando sempre envolver e potenciar os agentes regionais, o que continuaremos a fazer. Este ano, podemos adiantar igualmente que daremos especial atenção nesta parceria ao Programa de Revitalização do Comércio do Funchal, envolvendo o La Vie em algumas iniciativas que têm crescido nos últimos anos, como as nossas tertúlias culturais no comércio local”.