Miguel Sá regressa à Madeira após seis meses a navegar

O navegador solitário Miguel Sá regressou esta quarta-feira à Madeira após seis meses a navegar em modo solitário no ‘Marujo’.

O madeirense, que havia zarpado do Funchal a 19 de Janeiro, passou ao longo deste tempo por Canárias, Cabo Verde, Caraíbas e Açores, de onde partiu no passado domingo, e havia planeado ancorar no Porto Santo, mas o facto de ter apanhado bons ventos fez com que a passagem pela Ilha Dourada ficasse adiada e decidiu regressar a casa.

À chegada, Miguel Sá recebeu a visita do vereador da Câmara Municipal do Funchal, João Pedro Vieira.