Miguel Albuquerque na inauguração da Expo Madeira

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, inaugura amanhã, dia 5 de Julho, pelas 18 horas, a Expo Madeira 2019, que vai já na sua 36.ª edição, sempre sob a organização da ACIF. O evento vai decorrer até dia 14 de Julho, no Estádio dos Barreiros, com 85 stands.

O Governo Regional da Madeira volta a marcar presença nesta feira com um stand próprio, cuja coordenação ficou a cargo da Vice-Presidência do Governo Regional, através da ‘Invest Madeira’.

Ao longo dos 10 dias em que decorre o evento, estão previstas várias actividades.