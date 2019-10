Miguel Albuquerque e José Manuel Rodrigues vão à tomada de posse de António Costa

O presidente do Governo Regional e o presidente da Assembleia Legislativa da Madeira vão estar, no sábado, na tomada de posse do novo Governo da República. Miguel Albuquerque e José Manuel Rodrigues representam a Região na tomada de posse do novo Executivo de António Costa, uma cerimónia que terá lugar no Palácio de Belém.

Há quatro anos, na tomada de posse do anterior Governo, Miguel Albuquerque já tinha estado presente para felicitar o “amigo António Costa”. Entretanto, as relações institucionais, entre o Governo Regional e o Governo da República, foram difíceis, com Albuquerque a acusar Costa de ter uma agenda partidária, de apoio ao PS regional, que prejudicou os madeirenses.

O facto de a Região estar representada pelos titulares dos dois principais órgãos de governo próprio pode ser um sinal de aproximação entre o Funchal e Lisboa.