Questionado esta manhã sobre a demissão em bloco de 33 directores de serviço e coordenadores de unidade do SESARAM, o presidente do Governo Regional, afirmou que “tudo se há-de resolver”.

Miguel Albuquerque acredita que “tudo será resolvido” a bem.

O líder do governo participa na tomada posse do director clínico do Serviço de Saúde da RAM, Mário Pereira que se realiza no Hospital Dr. Nélio Mendonça