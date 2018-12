‘Mesas de Natal com Bordado Madeira’ patentes no Teatro Municipal Baltazar Dias até 5 de Janeiro

O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo, e o restante Executivo Municipal marcaram presença, esta tarde, na inauguração da 3.ª edição das ‘Mesas de Natal com Bordado Madeira’, patente no Teatro Municipal Baltazar Dias, até dia 5 de Janeiro.

A exposição, alusiva à utilização de Bordado Madeira na quadra natalícia, é uma iniciativa da Bordal, em coprodução com a Câmara Municipal do Funchal. Nesta edição, foram convidados dois decoradores regionais, Nini Andrade Silva e Dino Gonçalves, aos quais se juntaram seis hotéis, que expõem as suas propostas de mesas de Natal. São eles o Castanheiro Boutique Hotel, o Porto Bay Hotels & Resorts, o Pestana Hotel Group, o The Vine Hotel, o Hotel Quinta do Furão e a Casa Velha do Palheiro.

Paulo Cafôfo enalteceu “esta iniciativa da Bordal, que une o espírito festivo desta quadra tão vivida na Madeira, com um das nossas maiores tradições, um produto representativo da identidade madeirense e que prima pela elegância e perfeição artística. Estas mesas de Natal no Teatro são já um cartaz do Funchal nesta altura, destacando-se pela diferença e pela criatividade.” “No ano passado, a exposição chegou a um total de 12 mil visitantes, e a expetativa é que, este ano, possamos continuar a crescer e bater esse recorde, numa cidade autêntica, mas com uma oferta cultural cada vez mais diversificada”, concluiu.