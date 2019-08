Mesa da Secção dos Serviços de Contabilidade e Consultoria de Gestão tomou hoje posse

Foi hoje realizada, nas instalações da ACIF-CCIM, a eleição e tomada de posse da Mesa da Secção dos Serviços de Contabilidade e Consultoria de Gestão da ACIF-CCIM.

Roberto Figueira, Presidente da Mesa empossada, em representação da empresa Madconta, referiu os desafios e a exigência que a profissão de contabilista certificado/consultor encerra, dando o exemplo da nova obrigatoriedade de facultar o ficheiro SAF das contabilidades dos clientes à autoridade tributária. No seu entender, esta obrigatoriedade irá traduzir-se em “novas exigências para esta classe profissional” que decorrem do “cumprimento de um conjunto de obrigações legais, fiscais e contabilísticas que antes não eram solicitadas”.

Roberto Figueira aproveitou ainda para dizer que a Mesa “está disponível para ouvir e colaborar com todos os seus colegas de profissão”, salientando as novas iniciativas que tem previsto para o seu mandato e para as quais gostaria de ter a “colaboração de todos”.

Jorge Veiga França, presidente da ACIF-CCIM, mostrou-se “contra” a nova obrigatoriedade da autoridade tributária, referindo inclusive que esta medida poderá “estar em choque com o regime geral de protecção de dados”, já que existe uma entrega de informação contabilística das empresas, trabalho esse que “deveria ser feito pela autoridade tributária, no final do ano, se assim o entendesse”, valendo-se da sua estrutura governamental.

Jorge Veiga França disse ainda que nenhum outro país europeu chegou a este grau de exigência de informação solicitado pelo estado português, fazendo ainda referência à “insegurança” de toda esta informação a circular pelos computadores de todo o país e ao “aumento de trabalho dos gabinetes de contabilidade” que se irá repercutir no custo para as empresas.

Composição da Mesa

Madconta – Contabilidade da Madeira, Lda – Roberto Figueira

Normifisco- Gabinete de assessoria em Contabilidade e Fiscalidade, Lda – Elisabete Ornelas

Tavares & Gouveia, Consultoria, Lda – Fabrícia Teixeira