Mercado dos Lavradores veste-se para o Inverno

Entre segunda e quarta-feira o Mercado dos Lavradores será uma montra para a promoção e comercialização de acessórios, design e moda de Inverno na 5.ª edição ‘Winter Market - Moda, Acessórios e Design’, um projecto apoiado pela Câmara Municipal do Funchal onde estão representadas várias marcas e criadores regionais e as suas criações. O horário desta loja a céu aberto é das 9 horas às 18h.

Ali pode encontrar as propostas de vestuário para o Inverno, artigos para bebé, malas, bijuterias, camurça e artigos inspirados nas tradições madeirenses. Ao todo são 15 marcas: Atelier Gatafunhos, Baby Home Hand Made, Dona Xica, Luna Bijuteria, Maui Made More, Mimi Hand Made Product, Home Joeira, M13 Naturals, Karla Vieira Bijuteria, Patricia Pinto, Paez, Fio de Seda, Elda Spínola, Sous e Bohochick.

O ‘Winter Market’ integra uma estratégia da autarquia para levar o público ao Mercado dos Lavradores, uma forma de “revitalizar o espaço emblemático do comércio do Funchal”, sublinhou João Pedro Vieira, vereador com a tutela dos mercados municipais, citado pela Gabinete de Comunicação da Câmara. O evento integra o calendário anual de proposta e permite “divulgar a produção regional e artesanal, atingindo um segmento de público mais amplo e trazendo mais gente ao Mercado”, sublinha.

Além desde mercado de Inverno, a Câmara promove também um mercado semelhante de Verão neste espaço.