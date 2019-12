Mercadinho de Natal do Porto Santo inaugurado esta sexta-feira

A abertura do Mercadinho de Natal do Porto Santo está marcado para esta sexta-feira, 20 de Dezembro, às 19 horas, com a presença do Secretário Regional de Turismo e Cultura, Eduardo Jesus.

O evento da responsabilidade da Autarquia, conta com as tradicionais barraquinhas de Natal, de comes e bebes, bem como de venda e mostra de produtos tradicionais.

Nos dois dias do evento, sexta e sábado, 20 e 21 de Dezembro, a animação musical fica a cargo de artistas e colectividades locais, nomeadamente, o Grupo de Folclore do Porto Santo, Afonso Silva, Décio Sousa, Nicole Reynolds e Sónia Soares.

O evento conta ainda com a tradicional Volta à Cidade Corrida Eduardo Faustino e com a actuação do Buzico.