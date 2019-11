Menos dinheiro afecta cuidados de saúde

A manchete desta segunda-feira, 18 de Novembro de 2019, aponta que a Redução orçamental afecta cuidados de saúde, sendo certo que “para fazer face a necessidades prementes, Pedro Ramos pediu mais dinheiro para o SESARAM. O reforço requerido de 2 milhões de euros não foi aprovado pela Vice-presidência do Governo”. Saiba tudo na página 3.

No mesmo tema da saúde, o facto da Direçcão clínica estar “nas mãos na mão do CDS motiva reparos”. Leia as razões na página 9.

O grande destaque fotográfico desta edição não podia deixar de ser o apuramento de Portugal, com a frase Rumo à defesa do título. “Portugal derrotou o Luxemburgo por 2-0 e garantiu presença no Euro 2020. Será a 11.ª fase final consecutiva para a Selecção Nacional” e “Cristiano Ronaldo marcou e ficou a um golo dos 100”. Pode ler tudo nas páginas 14, 15 e 16.

Com uma pequena foto do novo secretário regional, ficamos a saber que o Pedro Fino não fica com as ribeiras, já que o “novo secretário de Equipamentos e Infraestruturas reconduz directores e não acumula a Direcção de Conservação nomeando para o cargo um ex-director de serviços das Estradas”. Leia mais na página 5.

Também destaque nesta edição a notícia de que Fátima Lopes prepara desfile no Aeroporto de Lisboa, neste que “será o primeiro evento de moda promovido naquele espaço”. Leia tudo na página 30.

Por fim, em casos do dia, leia a notícia na página 11 de que uma Mãe de recluso tentou entrar na cadeia com droga.

