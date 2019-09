Menos 3.600 alunos na reabertura das escolas na Madeira

Vão haver menos 3.600 alunos na reabertura das escolas. Este é o tema que faz manchete no DIÁRIO deste domingo, onde explicamos que o próximo ano lectivo vai arrancar com a maior diminuição do número de matrículas dos últimos cinco anos. Para que se tenha ainda uma noção, regista-se uma perda de 8% face a 2018/2019.

O dia de ontem fica também marcado pela visita de António Costa à Região, com o primeiro-ministro a prometer corrigir injustiças. No papel de secretário-geral do Partido Socialista, Costa garantiu, na reentré do partido em Machico, que a Região já está a pagar menos 7 milhões em juros da dívida. Já noutro extremo da ilha, neste caso na Fajã da Ovelha, Assunção Cristas afiança que o CDS-Madeira é “alternativa” ao PSD, mas não se intromete em possíveis acordos ou coligações.

Em termos desportivos destaque ainda para as vitórias de Marítimo e Nacional nas suas respectivas deslocações a território continental. Na Capital do Móvel, mesmo com 10, houve entrega verde-rubra, que ditou a primeira vitória da equipa na I Liga, por 0-1, enquanto o Nacional venceu ao Vilafranquense com um tento marcado ao ‘cair do pano’.

‘Governo investe 850 mil euros no Jardim Botânico’ e ‘O que marcou o mandato de Susana Prada no Ambiente?’ são as restantes chamadas de primeira capa do seu matutino.

Tenha um excelente domingo e boas leituras com o seu DIÁRIO.