Meia centena de fuzileiros escolheu a Madeira para celebrar 20 anos de curso

Um grupo composto por cerca de 50 fuzileiros escolheu a Madeira para comemorar o 20.º aniversário do curso de fuzileiros, tendo a ‘excursão anfíbia’ percorrido alguns dos principais pontos de atracção turística da Região.

Todos os anos, este grupo de “Filhos da Escola de 99” escolhe uma região do país para comemorar a efeméride. A opção pela Madeira surgiu de uma forma muito natural, tendo sido deliberada assim que o grupo teve conhecimento que a celebração nacional do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, seria realizada no Funchal.

Duarte Gonçalves, co-organizador do encontro, referiu que a escolha pela Madeira foi “uma espécie de reconhecimento para a cerimonia do 10 de Junho, uma vez que alguns dos fuzileiros da ‘Escola de 99’ regressarão à Região por ocasião de tal cerimónia” que será presidida por Marcelo Rebelo de Sousa.

Durante o último fim-de-semana, o grupo de Tropas Especiais, que se fez acompanhar também por familiares, ficou alojado num hotel da cidade e fez excursões pela ilha, num autocarro reservado para o efeito.

O jantar seguiu à risca a boa tradição madeirense, não faltando a espetada típica regional e outras iguarias, no restaurante Portos do Caniçal.