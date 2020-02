Meia centena de exemplares coloriu Mostra das Camélias nos Prazeres

Meia centena de exemplares produzidas por cerca de três dezenas e meia de concorrentes participaram este ano naquela que é a 4ª Mostra das Camélias promovida pela Quinta Pedagógica dos Prazeres.

A entrega de prémios deste concurso ocorreu ao final da manhã, logo após a missa dominical, cerimónia simbólica que contou com a presença do secretário regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, Humberto Vasconcelos, e do presidente da Câmara Municipal da Calheta, Carlos Teles.

Iniciada em 2017, como forma de encerramento do Ano da Misericórdia iniciado no ano anterior, a Mostra das Camélias tem despertado as atenções de locais e forasteiros.

“Começou no Ano da Misericórdia em que nós oferecemos uma camélia a cada família e a ideia é perpetuar o espírito desse ano, que no dizer do Papa, é lembar aos cristãos que temos de ser uma igreja próxima, fraterna, uma igreja da partilha que vai ao encontro dos mais frágeis”, lembrou o padre Rui Sousa, mentor da iniciativa.

“O trazer uma flor significa e simboliza o sentido da pertença a esta comunidade e da pertença ao povo de Deus que é a Igreja”, sustentou o pároco. Um gesto simples que este ano juntou meia centena de flores, expostas no adro da igreja.

“Uma flor sozinha se calhar passa despercebida, esta mostra toda junta tem um impacto muito grande”, destacou o pároco, sublinhando assim a pertinência da Mostra.

Na missa deste primeiro domingo de Fevereiro Rui Sousa celebrou também “o Dia da Apresentação do Senhor” fazendo a bênção das candeias, nesta que é uma alusão ao baptismo.

“Para dizer que somos filhos da luz e queremos ser iluminados pela luz que é Jesus. Ora uma candeia sozinha não ilumina nada ou quase nada, mas se todas as candeias estiverem juntas dão um grande clarão. Esse é o simbolismo”, vincou.

Momento que serve também para despertar consciências. “Se tivermos esta consciência de comunidade e depois termos gestos concretos de ir ao encontro, de partilha, então seremos testemunhas”, concretizou.

Além de “adorar” as flores, Mercês Fernandes, residente na freguesia dos Prazeres, foi uma das concorrentes premiadas nesta amostra de camélias.

Elogiou “o evento é bonito” que traz “muita gente” à freguesia. “É um convívio”, expressou.

Na casa de Mercês existem seis qualidades de camélias, flor que diz não exigir muitos cuidados. “Só que às vezes com o sereno cai os botões, mas de resto é deitar aguinha e mais nada. É um encanto as flores à frente da casa”, disse.