Médicos reunidos na sede da Ordem para tomar posição contra a nomeação de Mário Pereira

Começou há instantes, com meia hora de atraso relativamente ao horário previsto, a reunião na sede da Ordem dos Médicos, no Funchal, que junta aproximadamente 25 clínicos do Serviço de Saúde da Região (SESARAM), que se opõem à nomeação de Mário Pereira para a direcção clínica cuja tomada de posse ocorrerá amanhã, sexta-feira, pelo meio-dia.

O grupo de médicos do SESARAM deverá tomar uma posição face à nomeação de Mário Pereira para a direcção clínica do SESARAM por parte do Governo Regional de coligação PSD/CDS, nesta que é já a segunda reunião deste grupo esta semana.

Tal como o DIÁRIO já havia avançado no passado domingo, um grupo de médicos, na sua maioria directores de serviço, assistentes graduados seniores, antigos directores clínicos, presidentes do SESARAM e mesmo ex-secretários regionais da Saúde, reuniram-se ontem e emitiram um comunicado onde alegam que a nomeação do ex-deputado do CDS é ilegal e contestam a partidarização da área clínica, afirmando que esta pode causar instabilidade.

As conclusões da reunião serão transmitidas no final do encontro.

Conforme o DIÁRIO avançou os médicos que se opõem à nomeação voltam a reunir-se na Ordem dos Médicos para decidirem novas formas de actuação. O primeiro objectivo é tentar impedir que a posse ocorra, mas já deverão ficar decididas outras iniciativas, considerando as poucas probabilidades de Mário Pereira não tomar posse. Uma das possibilidades é a ocorrência de várias demissões já anunciadas hoje ou amanhã, entre os directores de serviço.

O encontro desta quinta-feira foi marcado para as 19 horas, na sede regional da Ordem dos Médicos, o mesmo local onde se reuniram, na última segunda-feira, os cerca de 40 médicos, que se opõe à nomeação. Está em causa, em particular, a esmagadora maioria dos directores de serviço, que começaram por se organizar através de um grupo de Whatsapp desginado de ‘O Nosso Hospital’.