Médica Francisca Silva, do SESARAM, publica caso clínico em revista nacional

O trabalho elaborado pela médica interna do Serviço de Nefrologia do SESARAM, Francisca Silva, foi publicado numa revista nacional de elevado interesse clínico. Segundo o gabinete de comunicação do SESARAM, a médica foi autora do caso clínico ‘Hipercaliemia na doença renal crónica: Um desafio clínico’ na publicação ‘A utilização dos inibidores do sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA), das guidelines à praxisclínica. O dilema da hipercaliemia’.

A publicação do caso clínico apresentado pela médica do Serviço de Nefrologia do Serviço de Saúde da RAM é, para o SESARAM, “o reconhecimento pela qualidade e excelência da sua prática, tendo em conta os padrões regionais e nacionais”.

Esta publicação integrou vários casos clínicos, relacionados com a utilização de antagonistas do SRAA e a hipercaliemia como potencial complicação, e envolveu médicos de outras unidades hospitalares do país, nomeadamente do Hospital de São Francisco Xavier, Hospital de Santa Cruz, Hospital de Santa Maria e Hospital de São João.