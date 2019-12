Mau tempo faz atrasar e cancelar voos de Lisboa para a Madeira

A depressão Elsa está a provocar diversos constrangimentos nas operações aeroportuárias, ao longo desta sexta-feira, mais concretamente na pista lisboeta. São já vários os casos de voos atrasados e até cancelados, com o destino Madeira a sair prejudicado devido às adversas condições climatéricas que se fazem sentir em todo o território português.

No caso específico das ligações entre Lisboa e Madeira, note-se para o cancelamento de um voo a ser operado pela companhia easyJet (EC 7605), que tinha chegada prevista ao arquipélago para as 20h40, efectuando posteriormente o sentido inverso às 21h10. Ainda assim, essa mesma viagem foi reprogramada para as 2 da madrugada deste sábado. Por seu turno, o voo da TAP (TP 1691) que iria sair de Lisboa às 19h15 apenas descolou da capital às 22h13, ou seja, com três horas de atraso, estando neste momento muito perto de pisar a pista do Aeroporto Cristiano Ronaldo. A mesma espera poderá se suceder com o voo das 23h15 (TP 1693).

Segundo relatos recolhidos no Aeroporto de Lisboa há uma enorme confusão na zona de embarque com um vasto aglomerado de passageiros retidos e à espera que estejam reunidas as condições ideais para prosseguirem com as suas viagens.