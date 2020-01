Mário Pereira escolhido para director clínico do SESARAM

Mário Pereira é o escolhido pelo governo de coligação para director clínico do Serviço de Saúde da Região, garantiu esta noite ao DIÁRIO fonte do executivo madeirense.

O médico e ex-parlamentar do CDS surge como alternativa para que o acordo entre os dois partidos que sustentam a maioria e o governo não fique comprometido, depois de ter falhado a opção Filomena Gonçalves.

A médica indicada pelo CDS para a Direcção Clínica, e que foi solução perspectivada por Mário Pereira, manifestou indisponibilidade depois do que considerou ser uma “humilhação pública” orquestrada pelo Secretário da Saúde. Ao DIÁRIO, na edição no passado domingo, apontou o dedo a Pedro Ramos e a Rui Barreto e afirmou que a sua dignidade foi “colocada em causa” por diversas vezes no processo da sua nomeação para a direcção clínica do SESARAM. Mais acusou o CDS-Madeira de passividade e de nunca ter sido “desejada pela tutela”.

Em artigo de opinião publicado no DIÁRIO no final de 2019, Mário Pereira - que viria a deixar a ALM, em Janeiro deste ano - referiu: “Muitos questionam sobre o que penso agora dos desafios para a saúde regional, em que o PSD administra, só, a SRS, se bem que no contexto lato de uma coligação? Responderia com uma Esperança, uma Oportunidade e uma Preocupação”, deixando claro não ser certo que, “a gestão autocrática e segregadora, que muitas vezes critiquei neste diário, tenha desaparecido totalmente do horizonte” e que “é preciso introduzir mudanças, algumas aparentemente dolorosas, algumas beliscando interesses instalados e, por maioria de razão, questionar os facilitismos indesejáveis num Sistema de saúde que se quer transparente e justo”. “É preciso mudar e, ao fazê-lo, resistir aos obstáculos que surgirão às mesmas”, escreveu na altura.