Mais Porto Santo vai apresentar lista às Autárquicas de 2021

Foi durante o jantar de Natal do Mais Porto Santo, que o líder José António Castro anunciou a apresentação de uma lista candidata às eleições autárquicas de 2021.

“É já uma certeza a nossa recandidatura, através de uma lista constituída por um conjunto de pessoas de inquestionável idoneidade, valia técnica e saber profissional. Podem continuar a confiar neste movimento independente de cidadãos, cujo principal lema é defender de forma intransigente os interesses do Porto Santo e dos Porto-santenses”, assumiu José António Castro.

O líder do Mais Porto Santo garante que a lista a apresentar “voltará a ser valorizada pela diferença e pela indiscutível independência” e certifica que “não estará subordinada ou ficará submissa aos interesses partidários, que na maioria das ocasiões penalizam o Porto Santo”.

“Não há hoje nenhum Porto-santense que não esteja cansado e saturado dos dois partidos que formam o Bloco Central, PSD e PS, cujos líderes, no Porto Santo, eternizaram a submissão como forma de governar. Não estamos reféns de ordens ou diretrizes vindas do exterior, que continuam a infernizar quem vive e luta diariamente na Ilha por um futuro melhor, em termos de saúde, educação, transportes aéreos e marítimos, entre tantos outros desafios”, vinca o Vereador do Mais Porto Santo, que se diz farto da dependência e da falta de garra e determinação de quem actualmente lidera os destinos camarários.

“Chega a ser humilhante o enxovalho público, perante tanta inércia, falta de comunicação e coragem política. O Porto Santo precisa de ‘Mais’, por isso vamos voltar à luta, mesmo que com armas desiguais, sabendo que no financiamento das campanhas, os grupos de cidadãos que se apresentem a sufrágio sejam obrigados a pagar 22% de IVA e os partidos fiquem isentos”, lamenta José António Castro.

O Jantar de Natal juntou cerca de 170 pessoas no Porto Santo.