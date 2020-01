Mais nuvens e chuva e talvez neve

Períodos de céu muito nublado, aguaceiros, mais frequentes e intensos nas vertentes Norte e terras altas, podendo ser de neve nos pontos mais altos da ilha da Madeira até ao início da manhã e vento fraco a moderado (até 30 km/h) do quadrante Norte são as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, que anuncia para o Funchal igualmente períodos de céu muito nublado, aguaceiros mais frequentes até ao início da tarde e vento fraco (inferior a 15 km/h). A temperatura máxima hoje será de 18ºC, a mínima de 13ºC

O Porto Santo e Machico estão um pouco mais frios, com menos um grau em cada extremo – 12ºC-17ºC. Caniçal desce aos 12ºC também, mas não vai além dos 16ºC de máxima. Santa Cruz apresentará valores entre os 13ºC e os 17ºC; Câmara de Lobos entre os 14ºC e os 18ºC; o Lugar de Baixo entre os 13ºC e os 18ºC. Na Ponta do Pargo os termómetros vão registar 11ºC de mínima; em Santana 10ºC. Ambas as localidades com 16ºC de máxima. No Porto Moniz são esperadas temperaturas entre os 12ºC e os 18ºC; em São Vicente entre os 11ºC e os 17ºC, são os dois locais com maior amplitude térmica.

Areeiro e Bica da cana devem estar hoje ao longo do dia entre os 2ºC e os 5ºC.

No mar, a temperatura da água rondará os 19ºC, 20ºC, a Norte com ondas de Norte com 3 a 3,5 metros de altura; a Sul com ondas de Sul/Sudoeste com 1 a 1,5 metros.